كلوب عن انتقال صلاح إلى السعودية: القصة انتهت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، للمرة الثانية على أنباء اقتراب نجم الريدز محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي، عبر بوابة نادي اتحاد جدة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، رداً على سؤال يخص اقتراب صلاح من السعودية: "القصة انتهت".

وكان كلوب علق في وقت سابق على الأمر نفسه، قائلاً إن صلاح ليس للبيع، مشيراً إلى أن ليفربول لم يتلق من الأساس أي عروض من جانب اتحاد جدة سعودي، لشراء صلاح.

وجاء رد كلوب بعدما أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن مباراة ليفربول ونيوكاسل التي أقيمت أمس الأحد، هي الأخيرة لصلاح مع الريدز.

يذكر أن ليفربول حسم مباراة نيوكاسل لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطوله الدوري الإنجليزي.



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