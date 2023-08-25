إذا وصل سنرفضه.. كلوب: لم نتلق عرضاً رسمياً من اتحاد جدة لضم صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق يورغن كلوب مدرب ليفربول، على ما تردد حول اقتراب نجم الريدز محمد صلاح من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كلوب: "لا نمتلك أي عرض من أي ناد للتعاقد مع صلاح، مو لاعب في ليفربول".

وتابع كلوب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، المقرر لها الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي: "حتى إذا وصل أي عرض من أي نادٍ ستكون إجابتنا لا وسنرفض، ما أستطيع تأكيده أن صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول بنسبة 100%".

يذكر أن الصحافة العالمية والسعودية، أكدا خلال الساعات الماضية أن صلاح يقترب من اتحاد جدة بشكل كبير، نظير حصول ليفربول على 100 مليون يورو لبيعه نهائياً، مع منح صلاح أكبر راتب في تاريخ لاعبي كرة القدم.

ويبدو أن تمسك ليفربول باستمرار صلاح، سيعطل صفقة انتقاله إلى السعودية، على الأقل خلال الصيف الحالي.

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