ليفركوزن يتعاقد مع الجناح الإنجليزي تيلا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الأحد تعاقده مع الجناح الإنجليزي ناثان تيلا من صفوف ساوثهامبتون.

ولعب تيلا /24 عاما/ في الموسم الما ضي على سبيل الإعارة في صفوف بيرنلي وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز عبر تسجيله 17 هدفا.

وانضم تيلا لصفوف ليفركوزن بعقد يمتد لخمسة أعوام لينضم إلى الوافدين الجدد جوناس هوفمان والسويسري المخضرم جرانيت تشاكا والنيجيري فيكتور بونيفيس والكرواتي يوسيب ستانيسيتش القادم على سبيل الإعارة.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن "لقد ربحنا جناحا سريعا قادرا على تسجيل الأهداف، والذي يجلب الخبرة معه وأيضا لديه إمكانية للتطور".

وأضاف "ناثان يعطي خط هجومنا براعة وسيعزز فريقنا من حيث السرعة والكفاءة داخل الملعب".

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