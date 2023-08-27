سيلفا: سيتي سيتأقلم مع غياب غوارديولا

المصدر: رويترز

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قال لاعب الوسط برناردو سيلفا إنه واثق من أن مانشستر سيتي سيتأقلم مع غياب المدرب بيب غوارديولا عن قيادة بطل الثلاثية في مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب خضوعه لجراحة في الظهر.

ويتعافى غوارديولا (52 عاما) من الجراحة في برشلونة وسيخلفه مساعده خوانما ليو خارج خطوط الملعب.

وأبلغ سيلفا (29 عاما) موقع النادي على الانترنت "تأثير طفيف، سيكون من الجيد وجود مدربنا إلى جوارنا، إن كان سيغيب لشهرين أو ثلاثة أشهر لاختلف حجم التأثير. لكنه سيبتعد في مباراتين قبل التوقف الدولي.

"بعض اللاعبين يتعاملون معه منذ سبع سنوات والبعض أقل من ذلك، لكننا نعرف تماما ما يريده منا وما يريده بقية الطاقم".

وأضاف لاعب البرتغال "سنعمل بنفس الطريقة للاستعداد للمباراتين وبالتأكيد سنتواصل معه وسنبذل قصارى جهدنا للعب بنفس الطريقة والفوز بالمباراتين قبل عودة المدرب".

وبعد معادلة ثلاثية غريمه مانشستر يونايتد وتحقيق لقب الدوري للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم يملك فريق غوارديولا فرصة نيل اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وقال ليو إن غوارديولا يبحث عن التطور دائما رغم كل النجاحات.

وتابع مدرب السد القطري في الموسم الماضي "هذا يساعد في تطور كل من حوله، نحن جميعا نتطور".

ويحتل سيتي المركز الخامس في جدول الترتيب بست نقاط من مباراتين وسيزور شيفيلد الصاعد للأضواء اليوم الأحد ثم يستضيف فولهام في الثاني من سبتمبر .

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