يونيون برلين مهتم بالمدافع الإيطالي بونوتشي

المصدر: د ب أ

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أشعل نادي يونيون برلين متصدر الدوري الألماني لكرة القدم التكهنات بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قبل خوض الفريق مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر رانهرت المدير الرياضي ليونيون برلين لمحطة "زد دي اف" مساء السبت "نحن بالتأكيد نرغب في التعاقد مع قلب دفاع أخر" قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية يوم الجمعة المقبل.

ويمتد عقد بونوتشي /36 عاما/ مع يوفنتوس الإيطالي حتى 2024، لكن تردد أنه تم إخباره بالبحث عن فريق أخر في ظل سعي يوفنتوس للاعتماد على الوجوه الشابة.

وقال رانهرت أن بونوتشي قد لا يكون مكلفا لخزينة النادي، واصفا اللاعب بأنه مدافع رائع ، حظى بمسيرة مذهلة قضى أغلبها في يوفنتوس، كما ساهم في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن بونوتشي يرغب في مواصلة مسيرته في إيطاليا، وتردد أن لاتسيو مهتم بضمه، لكن رانهرت لم يخف اهتمام يونيون برلين أيضا بالمدافع المخضرم.

وأشار "حتى الآن هو غير موجود، وأتوقع أن ننهي خطتنا بحلول يوم الجمعة، ثم سنرى إذا كان سيأتي أم لا".

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