هاري كين يثني على توماس توخيل وبايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

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أثنى هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ونادي توتنهام على توماس توخيل المدير الفني لفريقه الجديد بايرن ميونخ، الذي انتقل إليه قبل نحو أسبوعين.

وقال كين لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الاحد "عندما التقينا في الصيف، أعجبتني طاقته على الفور، توماس توخيل مفعم بالأفكار، لديه شخصية رائعة، كان مهما بالنسبة لي أن تجمعني علاقة جيدة بالمدرب".

وأضاف "الجوانب الإنسانية والمهنية لكل منا تتلائم".

وانضم كين /30 عاما/ إلى بايرن ميونخ قادما من توتنهام مقابل حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار).

وأكد كين أن الصفقة التي تمت عشية المباراة الأولى لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز "لم تأت بسبب ضغط الوقت ، بل تمت عن قناعة".

وأكد "الفوز بهذه الألقاب الأولى مهم للغاية بالنسبة لي، أتمنى أن يحدث ذلك هذا الموسم".

وأوضح "أنا ممتن للغاية لبايرن لعدم الاستسلام، لديهم ثقة كبيرة في قوتي، لكني لا أريد أن أركز كثيرا على هذه الأرقام، لا أفكر في قيمة الصفقة، هذا لا يغير مساري".



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