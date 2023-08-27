ميلان يواصل انطلاقته القوية ويفوز على تورينو

المصدر: د ب أ

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واصل فريق ميلان انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه تورينو 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوزهيلاس فيرونا على روما 2 / 1، وفروسينوني على أتالانتا 2 / 1، ومونزا على إمبولي 2 / صفر.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما 3 / 1، حيث تقدم كريستيان بوليسيتش لميلان في الدقيقة 33 ولكن تمكن فريق تورينو من معادلة النتيجة بعدها بثلاث دقائق عن طريق بيير شورس في الدقيقة 36.

ولكن ميلان تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أوليفييه جيرو، قبل أن يسجل ثيو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من تسجيل الهدف الرابع عن طريق أوليفييه جيرو من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

واعتلى ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على بولونيا بهدفين نظيفين.

في المقابل توقف رصيد تورينو عند نقطة واحدة فقط، حصدها من تعادله سلبيا في الجولة الأولى أمام كالياري.

وفي المباراة الثانية، فاز هيلاس فيرونا على روما 2 / 1.

وسجل هدفي هيلاس فيرونا أوندري دودا وسيريل نجونجي في الدقيقتين الرابعة والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل هدف روما الوحيد حسام عوار في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة طرد إسحاق هين لاعب فيرونا في الدقيقة 84.

ورفع هيلاس فيرونا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، حيث فاز في الجولة الأولى على إمبولي بهدف نظيف، فيما توقف رصيد روما عند نقطة واحدة فقط حصدها من التعادل مع ساليرنيتانا 2/2 في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق فروسينوني على ضيفه أتالانتا 2 / 1.

وأنهى فروسينوني الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما عبدو هروي في الدقيقة الخامسة وإيلاريو مونتيريسي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، نجح في فريق أتالانتا في تقليص الفارق بهدف سجله دوفان زاباتا في الدقيقة 65.

وحصد فروسينوني أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نابولي 1 / 3.

في المقابل، توقف رصيد أتالانتا عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على ساسولو بهدفين نظيفين في الجولة الأولى.

وفي المباراة الرابعة، فاز مونزا على إمبولي بهدفين نظيفين أحرزهما أندريه كولباني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول و53.

وحصد مونزا أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام إنتر ميلان صفر / 2 ، فيما ظل إمبولي بلا رصيد حيث خسر في الجولة الأولى أمام هيلاس فيرونا بهدف نظيف.

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