مدرب مومباي: مواجهة الهلال بقيادة نيمار ستكون مثيرة

المصدر: رويترز

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قال ديس باكنجهام مدرب مومباي سيتي الهندي إن مواجهة نيمار وبقية تشكيلة الهلال السعودي باهظة الثمن ستكون مثيرة وذلك بعد وقوع الفريقين في نفس المجموعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويشارك حامل لقب الدوري الهندي للمرة الثانية في المسابقة القارية التي تنطلق في سبتمبر وسيواجه الهلال حامل اللقب أربع مرات والذي دعم تشكيلته بضم النجم البرازيلي بجانب عدة لاعبين بارزين بعد إجراء قرعة البطولة أمس الخميس.

وقال باكنجهام لموقع ناديه على الإنترنت "أعتقد أن أي شخص شاهد هذه الانتقالات التي كان آخرها نيمار يرى إثارة في الأمر.

"سيجلبون لاعبون بكفاءة عالية إلى الهند وهو أمر مثير للغاية بالنسبة لنا ولنادينا وأيضا للجماهير الهندية التي ستأتي لمشاهدة هذا النوع من اللاعبين".

وشارك مومباي سيتي للمرة الأولى في المسابقة في الموسم الماضي لكنه ودعها من دور المجموعات بعدما خسر مرتين أمام الشباب السعودي بنتائج كبيرة.

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