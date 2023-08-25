جولينتون يدعم نيوكاسل في مواجهة ليفربول

المصدر: رويترز

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قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن جولينتون جاهز للمشاركة في مواجهة ليفربول بعد غد الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليزيل الشكوك حول لياقة لاعب وسط البرازيل بعد عدم إكماله مباراة مانشستر سيتي والتي خسرها الفريق.

وغادر جولينتون، الذي أصبح عنصرا أساسيا في خط وسط نيوكاسل بجانب برونو جيمارايش، وهو يعرج بعد ساعة من اللعب خلال الخسارة 1-صفر من سيتي حامل اللقب على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي.

وأبلغ هاو الصحفيين اليوم الجمعة "جو بخير. لم نره في الجزء الأول من الأسبوع لكنه تدرب في الأيام السابقة وهو بخير".

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن بعدما تغلب 5-1 على أستون فيلا في افتتاحية الدوري وقد يرتقي للمركز الخامس إذا تغلب على ليفربول حين يستضيفه يوم الأحد.

وكان فريق المدرب يورجن كلوب الوحيد الذي تغلب على نيوكاسل ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بعدما تفوق 2-1 في أنفيلد و2-صفر في سانت جيمس بارك، ولم يخسر في آخر 13 مواجهة أمام الفريق القادم من تاينسايد.

وقال هاو "شعرنا بالإحباط عقب الهزيمتين. الخسارة في أنفيلد كانت ليلة حزينة أما على ملعبنا فكانت بطريقة مؤلمة.

"ليفربول بارع جدا فيما برع فيه تاريخيا لمدة أربع أو خمس سنوات لكنه يبني فريقا جديدا بخصائص مختلفة قليلا في خط الوسط.

"نعلم أن هذا اختبار آخر جيد لنا بعد مواجهة سيتي وأستون فيلا".

ودعم نيوكاسل صفوفه هذا الأسبوع باستعارة لويس هال من تشيلسي بعدما تعاقد في فترة الانتقالات الحالية مع ساندرو تونالي وهارفي بارنز وتينو ليفرامنتو.

وقال هاو عن هال "لقد لفت انتباهي. شارك أمامنا مرتين العام الماضي وأبهرنا بسبب الأداء الذي قدمه رغم صغر سنه".

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