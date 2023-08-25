بايرن ميونخ يضيف لغة الإشارة في الإعلان عن تشكيلة الفريق

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه بصدد إضافة لغة الإشارة خلال الإعلان عن تشكيلة الفريق قبل مبارياته على ملعبه.

وأوضح أنه اعتبارا من المباراة المقررة أمام أوجسبورج بعد غد الأحد، سيقوم اللاعبون والمدير الفني توماس توخيل بتقديم أسمائهم بلغة الإشارة في مقاطع فيديو تعرض في شاشات الاستاد، لدى الإعلان عن التشكيل الأساسي.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة لمكافحة العنصرية، وتتضمن استخدام لغة الإشارة أيضا في الإعلان عن تشكيلات الفرق قبل مباريات كرة القدم النسائية وكرة السلة.

وقال رئيس نادي بايرن ميونخ،هربرت هاينر :"يهدف هذا المشروع المشترك إلى توسيع الآفاق، ومنح المزيد من الفرص للتشجيع. يمثل الدمج أمرا مهما في مجتمعنا، والرياضة بشكل خاص يمكن أن تفعل الكثير في الوحدة بين الناس."



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