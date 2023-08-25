كلوب يتوقع جاهزية أرنولد لمباراة ليفربول أمام نيوكاسل

المصدر: د ب أ

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أعرب المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، عن توقعاته بأن يكون ترينت ألكسندر أرنولد لائقا للمشاركة في مباراة الفريق المقررة أمام نيوكاسل بعد غد الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تحوم الشكوك حول إبراهيما كوناتي.

وكان ألكسندر أرنولد جرى تبديله في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالفوز على بورنموث 3 / 1 يوم السبت الماضي، إثر تعرضه لإصابة، لكن كلوب أبدى تفاؤلا بشأن عودته.

ويستمر غياب تياجو ألكانتارا وكورتيس جونز عن صفوف ليفربول، بينما سيجرى ترقب حالة كوناتي الذي يعاني من مشكلات عضلية، لتقييم مدى جاهزيته قبل مباراة نيوكاسل، حسب ما أشار إليه ليفربول عبر موقعه الرسمي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الأحد، إن ترينت جاهز.

وتوقع كلوب عودة تياجو وكورتيس اعتبارا من يوم الاثنين بينما أشار إلى أن الشكوك تحوم حول جاهزية كوناتي.

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