مانشستر يونايتد ينهي تعاقده مع مايسون جرينوود

المصدر: رويترز

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قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين إن مهاجمه ميسون جرينوود سيغادر أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة اغتصاب تمت تبرئته منها.

وقال النادي في بيان "كل المعنيين بمن فيهم ميسون أدركوا الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد.

"لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع ميسون للوصول لهذه النتيجة". (إعداد

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