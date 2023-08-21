ماتيوس: هاري كين يستحق أموال بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

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قال النجم السابق لوثار ماتيوس، الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يعتقد أن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، يستحق المال الذي جرى دفعه لضمه إلى صفوف الفريق البافاري، والذي يبلغ نحو 100 مليون يورو (109 ملايين دولار).

وانضم هاري كين /30 عاما/ إلى بايرن قادما من توتنهام الإنجليزي بعد عام عانى خلاله بايرن ميونخ بدون وجود نجم هجوم بارز، وذلك في أعقاب رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وقال ماتيوس :"أعتقد أنه يستحق المال... أتوقع أن يؤتي الأمر ثماره خلال ثلاثة أو أربعة أعوام. بوجود هاري كين، تكون قد استفدت من خدمات قائد يمكنه تطوير زملائه أيضا."

وواصل لوثار ماتيوس، لاعب بايرن السابق، الثناء على هاري كين الذي سجل أول أهدافه في البوندسليجا في المباراة التي انتهت بالفوز على فيردر بريمن 4 / صفر مساء الجمعة في افتتاح الموسم الجديد.

وقال ماتيوس :"هو قريب من الجماهير. يناسب الفريق، وأعتقد أنه تقريبا سيكون توماس مولر الثاني."

من ناحية أخرى، توقع ماتيوس رحيل المدافع بنجامين بافارد عن صفوف بايرن ميونخ، علما بأن موسما واحدا يتبقى في عقد اللاعب.

وربطت تقارير إعلامية بين اللاعب الفرنسي الدولي وبين إمكانية الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أو إنتر ميلان الإيطالي.

وقال ماتيوس :"بافارد يرغب في الرحيل، وقد أوضح ذلك. ويمكنه الرحيل بالمجان في العام المقبل، إن لم يحدث شيئ الآن. أعتقد أن بافارد لن يتواجد مع بايرن ميونخ في العام المقبل."



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