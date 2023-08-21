هل أخفوا عنها الخبر.. كارمونا علمت بوفاة والدها بعد قيادة إسبانيا للفوز بكأس العالم

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن أولجا كارمونا قائدة منتخب السيدات وصاحبة هدف فوز بلادها بكأس العالم علمت بوفاة والدها بعد المباراة النهائية اليوم الأحد.

وسجلت كارمونا هدفا في الدقيقة 29 لتفوز إسبانيا 1-صفر على إنجلترا وتحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخها.

وقال الاتحاد الإسباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يشعر الاتحاد بحزن عميق لإعلان وفاة والد أولجا كارمونا. اللاعبة علمت الخبر المحزن بعد نهائي كأس العالم.

"تعازينا الحارة لأولجا وعائلتها في هذه اللحظة المحزنة".

وقال متحدث باسم الاتحاد الإسباني لرويترز إن والد كارمونا كان يعاني من مرض طويل وفارق الحياة يوم الجمعة.

وكتبت كارمونا في رسالة لوالدها عبر منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "أعرف أنك منحتني القوة لتحقيق إنجاز استثنائي، أعلم أنك تشاهدني الليلة وأنك فخور بي، ارقد في سلام يا أبي".

وأوضحت منصة ريليبو الإسبانية أن عائلة كارمونا وأصدقائها قرروا عدم إبلاغها لمساعدتها في التركيز في أهم مباراة بحياتها.

وسافرت والدة كارمونا وأشقاء اللاعبة إلى نيوزيلندا خلال دور المجموعات بكأس العالم، لكنهم عادوا إلى إسبانيا، ووصلوا إلى أستراليا يوم السبت لمؤازرة لاعبة ريال مدريد في النهائي.

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