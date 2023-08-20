إسبانيا تفوز بكأس العالم للسيدات لأول مرة على حساب إنجلترا

المصدر: رويترز

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فازت إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها بتغلبها 1-صفر على إنجلترا في النهائي اليوم الأحد.

حمل هدف المباراة الوحيد توقيع القائدة أولجا كارمونا في الدقيقة 29 بتسديدة من يسار منطقة الجزاء مكللة هجمة مرتدة سريعة بعدما فقد المنتخب الإنجليزي الكرة في منتصف الملعب.

وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما لمست لاعبة الوسط كيرا والش الكرة بيدها داخل المنطقة لكن حارسة المرمى ماري إيربس تصدت لتسديدة جينيفر ايرموسو.

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