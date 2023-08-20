منع جماهير دينامو من حضور مباريات الفريق الأوروبية خارج ملعبه

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأحد منع جماهير دينامو زغرب من حضور مباريات الفريق الأوروبية التي تقام خارج ملعبه هذا الموسم بعد مقتل مشجع يوناني في اشتباك مع جماهير أيك أثينا هذا الشهر.

ووجهت السلطات اتهامات لأكثر من 100 شخص، غالبيهم كروات، واعتقلتهم في انتظار محاكمتهم على خلفية الاشتباكات التي أدت لطعن مشجع يوناني عمره 29 عاما حتى الموت بالقرب من ملعب أيك بالعاصمة أثينا في الثامن من الشهر الجاري.

ووقعت الاشتباكات قبل مواجهة الفريقين بتصفيات دوري أبطال أوروبا.

والتقى ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. في أثينا الأسبوع الماضي ودعا كرة القدم الأوروبية "للقضاء على سرطان" شغب الجماهير.

وقال الاتحاد، الذي منع دخول جماهير الفريقين من حضور لقائي الذهاب والإياب من مواجهة الدور التمهيدي، إنه يعتبر كل المباريات المرتبطة بجماهير دينامو "عالية المخاطر".

وأضاف اليويفا "هذا ما أكدته للأسف الخطورة الشديدة للحوادث (التي وقعت) بسبب وجود أنصار دينامو في أثينا رغم قرار عدم منحهم تذاكر المباراة المعنية".

وفاز الفريق اليوناني 4-3 على دينامو في مجموع المباراتين ليضرب موعدا مع أنتويرب في الدور الفاصل من التصفيات. ويخوض دينامو ملحق الدوري الأوروبي.

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