سان جيرمان يتعادل مع تولوز في الدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

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سجل كيليان مبابي هدفا من ركلة جزاء في عودته إلى تشكيلة باريس سان جيرمان، لكن حامل اللقب تعادل مجددا 1-1 مع مضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت.

وضع مبابي الزوار في المقدمة بعد نزوله بديلا من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد مرور ساعة، لكن تولوز تعادل بنفس الطريقة عبر المغربي زكريا أبو خلال قبل أربع دقائق من النهاية.

وعاد مبابي إلى الفريق الأول لسان جيرمان عقب استبعاده من التعادل مع لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري وغيابه عن التشكيلة الرئيسية لأسابيع بسبب خلاف مع النادي حول عقده.

ولعب البديل عثمان ديمبلي مباراته الأولى أيضا مع سان جيرمان عقب انتقاله من برشلونة.

وسجل لاعب الوسط وارين-زاير إيمري (17 عاما) هدفا لسان جيرمان في توقيت مبكر بالشوط الثاني لكنه ألغي للتسلل.

واحتسبت ركلة جزاء للزوار في الدقيقة 58 بعد عرقلة راسموس نيكوليسن لمبابي، وبعد مراجعة الفيديو نفذها مهاجم فرنسا بنجاح.

وحصل تولوز على ركلة جزاء أيضا حين ارتكب أشرف حكيمي مخالفة ضد مواطنه أبو خلال الذي أدرك التعادل المستحق.

وفي وقت سابق اليوم سجل الوافد الجديد الأردني موسى التعمري ثنائية في فوز مونبلييه 4-1 على مضيفه أولمبيك ليون.

وانتقل التعمري إلى ساحل جنوب فرنسا قادما من لوفين البلجيكي في بداية الموسم وهز الشباك في كل شوط مكللا هيمنة مونبلييه.

تقدم مونبلييه عبر أرنود نور الدين في الدقيقة 20 ثم سجل التعمري ثنائيته.

وقلص ليون الفارق عبر قائده ألكسندر لاكازيت ليعطي الأمل لفريق المدرب لوران بلان، قبل أن يحصل لاكازيت على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف ضد تي سافانير.

وأكمل الوافد الجديد أكور آدامز رباعية مونبلييه مسجلا هدفه الثالث في مباراتين هذا الموسم.

ورفع مونبلييه رصيده إلى أربع نقاط فيما خسر ليون للمباراة الثانية على التوالي.

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