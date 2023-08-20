مانشستر سيتي يواصل الدفاع عن لقبه بفوز ثمين على نيوكاسل

المصدر: رويترز

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حقق فريق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أهدر الفريقان الكثير من الفرص ليفشلا في تسجيل أي أهداف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على أستون فيلا 5 / 1.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بعدما تغلب على أشبيلية الإسباني 5 / 4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على منطقة وسط الملعب من أجل اتخاذها كقاعدة لشن الهجمات وهو ما أدى لانحصار اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من المباراة.

وبعد مرور العشر دقائق الأولى من الشوط الأول بدأ مانشستر سيتي في فرض سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ورغم المحاولات الهجومية لمانشستر سيتي لكنه فشل تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى نيوكاسل.

وبعد مرور الربع ساعة الأول استعاد فريق نيوكاسل نشاطه الهجومي وبادل مانشستر سيتي للهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 31 والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي لهدف التقدم عندما مرر فيل فودين الكرة إلى جوليان ألفاريز على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، فرض فريق نيوكاسل سيطرته على مجريات اللقاء وكثف من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه، تراجع مانشستر سيتي لوسط ملعبه قليلا لامتصاص حماس منافسه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك لم يتمكن الفريقان من تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 41 والتي كادت أن تشهد تسجيل مانشستر سيتي للهدف الثاني عندما سدد إيرلينج هالاند كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

حاول نيوكاسل تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي من الشوط الأول ولكنه فشل في فك شفرة دفاع مانشستر سيتي لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق نيوكاسل من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل وهو الامر الذي أجبر لاعبي مانشستر سيتي على التراجع لوسط ملعبهم للحفاظ على تقدمهم، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما لعبت كرة طولية استلمها هالاند داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها نيك بوب، حارس مرمى نيوكاسل.

بعد هذه الهجمة أصبح اللعب سجالا بين الفريقين مع وجود أفضلية نسبية لنيوكاسل حيث استمرت محاولاته لإيجاد ثغرة في دفاع مانشستر سيتي.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى كل منهما الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب، وبمرور الوقت بدأ مانشستر سيتي في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثان.

وأهدر هالاند فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عندما مرر فيل فودين كرة بينية إلى هالاند على حدود منطقة الجزاء حيث استلمها وسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذ بوب نيوكاسل من تلقي الهدف الثاني في الدقيقة 65 عندما وصلت الكرة إلى هالاند على حدود منطقة الست ياردات من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها بوب ببراعة.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء بعد تلك الهجمة، مع وجود مناوشات هجومية من نيوكاسل بحثا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف.

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