محمد صلاح يحسم مستقبله والقرار في يد ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الصحفي الإنجليزي رودي غاليتي، الذي يعمل بشبكة "سكاي سبورتس" موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من قبول عرض نادي اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب غاليتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم "تويتر": "لا يمانع محمد صلاح الاحتراف في السعودية لكنه سيحترم ليفربول".

وتابع: "صلاح منفتح على فكرة الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي لكن في النهاية القرار في يد ليفربول".

وأضاف: "الأمر متروك للناديين الآن ليفربول ونادي اتحاد جدة، والمحادثات لا تزال مفتوحة".

وكانت قناة الكأس القطرية كشفت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، رغبة اتحاد جدة القوية في ضم محمد صلاح من ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح خرج غاضباً من مباراة تشيلسي وليفربول بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، التي أقيمت أول أمس الأحد، بسبب استبداله في الدقيقة 77 من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، كون اللاعب كان يمني نفسه بمواصلة تحقيق الأرقام القياسية عن طريق التسجيل بالجولة الأولى من البريميرليغ للموسم السابع على التوالي.

وكان صلاح تمكن من صناعة هدف ليفربول في شباك تشيلسي، الذي سجله الكولومبي لويس دياز، ليدون المساهمة الأولى له هذا الموسم.

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