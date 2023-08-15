محمد صلاح يوافق على الانضمام لاتحاد جدة

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودون حساب قناة الكأس القطرية عبر منصة إكس "تويتر سابقاً" : "مصادر للكاس: منح الدولي المصري #محمد_صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي #الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي #ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت ترددت أنباء عن دخول نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات لضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وفي تصريحات لـ صحيفة الرياضية السعودية قال مقرب لصلاح: "هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي، هذا ما أستطيع قوله الآن، لا أملك تفاصيل أخرى

وأوضحت الصحيفة أن عرض اتحاد جدة لضم صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

وكان صلاح قد خرج غاضباً بعد قيام مدرب ليفربول يورغن كلوب باستبداله في الدقيقة 77 ، ويرجع سبب غضبه الشديد إلى أنه كان يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد بأن يكون أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز الانجليزي.

ولسوء حظ صلاح فإن حكم الفيديو ألغى هدفاً له في الدقيقة 29 من الشوط الأول بداعي التسلل، كما حرمه مدربه يورغن كلوب من إمكانية تحقيق الإنجاز عندما قام بتبديله.

وعلق يورغن كلوب على تغيير صلاح قائلاً: "محمد صلاح لاعب لديه أهمية كبيرة داخل صفوف فريق ليفربول ويملك من الأرقام القياسية الكثير، لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا، نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح رائع، رائع، مهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات. كنا بحاجة إلى دماء جديدة. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة (رقمه في المباريات الافتتاحية)."

وأضاف: "صلاح يهتم بالأرقام القياسية، ولكن كنت بحاجة إلى لياقة بدنية جيدة، هو يهتم بالأرقام القياسية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية".

مصادر للكاس:



منح الدولي المصري #محمد_صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي #الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي #ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/irpASRpo5U — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 14, 2023

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