ديباي يقود أتليتيكو للفوز 3-1 على غرناطة في الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

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أحرز ممفيس ديباي هدفا بتسديدة مذهلة بعد الاستراحة ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 3-1 على ضيفه غرناطة الوافد الجديد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين.

وسيطر صاحب الأرض على المباراة منذ البداية لكنه أهدر عدة فرص إلى أن افتتح ألفارو موراتا التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك صمويل أوموروديون التعادل لغرناطة من أول تسديدة للوافد الجديد على المرمى في الدقيقة 62.

وبعد ذلك بخمس دقائق أعاد البديل ديباي التقدم لأتليتيكو بتسديدة مذهلة بعيدة المدى في الزاوية العليا.

واختتم ماركوس يورينتي أهداف أتليتيكو في مرمى الحارس أندريه فيريرا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



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