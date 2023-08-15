بورتو يفتتح مشواره في الدوري البرتغالي بفوز مثير

المصدر: د ب أ

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افتتح بورتو مشواره في الموسم الجديد من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بفوز مثير على مضيفه موريرينسي 2 /1 الاثنين في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وقلب بورتو تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين، قبل أن ينهي المباراة بعشرة لاعبين.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق جودفريد فريمبونج في الدقيقة 51 لكن توني مارتينيز أدرك التعادل لبورتو في الدقيقة 67 ثم أحرز ويندل ناسيمينتو بورجيس هدف الفوز في الدقيقة 74.

وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين لطرد ويندل ناسيمينتو بورجيس في الثواني الأخيرة.

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