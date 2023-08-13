الريال يتخطى عقبة بلباو بثنائية في مستهل مشواره بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 2 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وسجل البرازيلي رودريجو الهدف الأول للريال في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الإنجليزي جود بلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وشهدت المباراة مشاركة الأوكراني أندريه لونين في حراسة مرمى الريال، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المتوقع أن يواصل الأخير الغياب لفترة طويلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز