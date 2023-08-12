بايرن ميونخ يعلن رسمياً ضم هاري كين من توتنهام

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم "السبت" رسمياً ضم قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين من توتنهام الإنجليزي بعقد يستمر حتى عام 2027 .

وأعلن هاري كين قبل قليل رحيله عن توتنهام، حيث قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي "حان وقت الرحيل".

وتجدر الإشارة إلى أن النجم هاري كين لم يعتل منصات التتويج حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تتجاوز 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) وهو ما يشكل رقما قياسيا في الدوري الألماني (بوندسليغا).

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