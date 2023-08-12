مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقبه بفوز عريض على بيرنلي

المصدر: رويترز

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بدأ مانشستر سيتي رحلته نحو أن يكون أول فريق يفوز باللقب لأربع مرات متتالية بأفضل طريقة بعد فوزه الكبير على مضيفه العائد بين الكبار بيرنلي 3-0 الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بفضل ثنائية للنروجي إرلينغ هالاند.

وفي ثاني مواجهة له مع الفريق الذي توج معه كلاعب بلقب الدوري الممتاز أربع مرات كقائد له، خرج المدرب البلجيكي فنسان كومباني خاسراً مجدداً أمام سيتي القادم من موسم استثنائي توج خلاله بألقاب الدوري والكأس والأهم على الإطلاق دوري أبطال أوروبا.

وسبق لكومباني أن تواجه مع سيتي كمدرب الموسم الماضي حين خسر بسداسية نظيفة خلال ربع نهائي مسابقة الكأس.

وكان كومباني يمني النفس بأن يتصاحب إنجاز أن تكون مباراته الأولى كأول مدرب بلجيكي في الدوري الممتاز أكثر توفيقاً، لكن قدرات ومؤهلات سيتي كانت أكبر بكثير من فريقه، ليخرج الـ"سيتيزينس" منتصرين من مباراتهم الافتتاحية للمرة الثالثة عشرة في آخر 15 موسماً.

وأكد سيتي تفوقه على بيرنلي الذي لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة في آخر 24 مباراة بين الفريقين على صعيد الدوري، محققاً فوزه التاسع توالياً على مضيفه ومسجلاً في هذه السلسلة 29 هدفاً مقابل هدف وحيد لمنافسه.

ووجه سيتي الذي خسر جهود قائده الألماني إيلكاي غوندوغان لصالح برشلونة الإسباني وجناحه الجزائري رياض محرز لصالح الأهلي السعودي، رسالة واضحة للطامحين باسقاطه عن عرشه، لاسيما وصيفه أرسنال الذي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (255 مليون دولار) لضم ديكلان رايس والألماني كاي هافيرتس والهولندي يوريين تيمبر ضمن مسعاه للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004.

وكشر سيتي عن أنيابه باكراً وافتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق وخمس ثوانٍ فقط عبر هداف الموسم الماضي هالاند الذي تلقف الكرة مباشرة في الشباك بعد تمريرة رأسية من الإسباني رودري إثر عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وبات هالاند بذلك صاحب أسرع هدف افتتاحي لموسم جديد منذ الفرنسي بول بوغبا لصالح مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي موسم 2018-2019 بعد دقيقتين و23 ثانية وفق "أوبتا" للاحصاءات.

- إصابة دي بروين

وتعرض فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا لصفعة كبيرة بإصابة دي بروين، ما اضطر البلجيكي لترك مكانه للوافد الجديد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (23).

وعجز بعدها رجال غوارديولا عن الوصول الى الشباك رغم بعض المحاولات، وذلك حتى الدقيقة 36 حين أضاف هالاند نفسه الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة وتهادت في الشباك بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس.

ورفع النروجي بذلك رصيده الى 100 هدف على صعيد الدوريات الخمس الكبرى منذ بدايته مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في 18 كانون الثاني/يناير 2020.

ووصل هالاند الى الرقم 100 في 103 مباريات فقط، ووحده البولندي روبرت ليفاندوفسكي يتفوق عليه خلال الفترة الزمنية ذاتها بتسجيله 114 هدفاً في 111 مباراة بألوان بايرن ميونيخ الألماني وفريقه الحالي برشلونة الإسباني بحسب إحصاءات "أوبتا".

ورغم سيطرته على معظم فترات الشوط الثاني، بقي هدفا هالاند الفاصل بين الفريقين حتى الدقيقة 75 حين أضاف رودري الهدف الثالث إثر ركلة حرة، ليدخل بعدها الوافد الجديد الكرواتي يوشكو غفارديول ضمن ثلاثة تبديلات شملت خروج هالاند.

وأكمل بيرنلي اللقاء بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد البديل المغربي أنس الزعروري بسبب خطأ قاس على كايل ووكر.



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