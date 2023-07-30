الكولومبي رودريغيز ينضم إلى ساو باولو مجاناً

المصدر: رويترز

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أعلن ساو باولو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم أنه ضم لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريغيز في صفقة انتقال مجاني أمس السبت.

ووقع اللاعب البالغ عمره 32 عاما عقدا لموسمين مع ساو باولو الذي أصبح الفريق الرابع الذي يلعب له رودريغيز في آخر أربعة مواسم.

وانضم رودريغيز إلى إيفرتون في 2020 بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، لكنه انتقل في الموسم التالي إلى الريان القطري.

ولم تستمر فترة رودريغيز في قطر سوى لموسم واحد ليرحل إلى أولمبياكوس قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي اليوناني في أبريل الماضي.

وسيكون ساو باولو هو الفريق العاشر الذي يلعب له رودريغيز في عشر دول منذ بداية مسيرته مع إنفيغادو الكولومبي في 2006.

وسبق للاعب الفائز بجائزة هداف كأس العالم 2014 لأندية بورتو وموناكو وبايرن ميونيخ.

ونال رودريغيز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني ولقب الدوري الأوروبي مع بورتو.

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