مرسيليا يضم أوباميانغ من تشيلسي

المصدر: رويترز

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أعلن نادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع مهاجم الغابون بيير-إيمريك أوباميانغ قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي أنهى عقد أوباميانغ، الذي استمر لمدة عام واحد، بعد فترة مخيبة للآمال مع الفريق المنتمي لغرب لندن.

وخاض المهاجم البالغ من العمر 34 عاما خمس مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل مرة واحدة أمام كريستال بالاس في أكتوبر الماضي.

كما سجل اللاعب الغابوني هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكنه استبعد بعد ذلك من تشكيلة تشيلسي خلال مراحل خروج المغلوب.

وقال تشيلسي في بيان قصير "نود أن نشكر بيير ونتمنى له كل خير في بداية الفصل التالي من مسيرته".

ويعود المهاجم الفرنسي المولد إلى فرنسا بعد 10 سنوات من انتهاء الفترة التي قضاها في سانت إيتيان، حيث أمضى ثلاثة مواسم هناك ما بين عامي 2010 و2013.

ولعب أوباميانغ أيضا مع ناديي ليل وموناكو المنتميين لدوري الدرجة الأولى الفرنسي في وقت مبكر من مسيرته قبل أن يخوض فترات ناجحة مع بروسيا دورتموند وأرسنال.

وأوباميانغ هو الهداف التاريخي للغابون برصيد 30 هدفا في 73 مباراة وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم أفريقي في عام 2015.

واعتزل أوباميانغ كرة القدم الدولية عام 2022 لكنه أعلن عودته للعب مع منتخب الغابون هذا العام.

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