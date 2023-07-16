ميسي يكمل انتقاله إلى إنتر ميامي بعقد حتى 2025

المصدر: رويترز

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أعلن إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم أن ليونيل ميسي أكمل انتقاله للفريق حتى 2025 أمس السبت.

وأشار النادي إلى أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات سينضم للتشكيلة في الأيام المقبلة.

وقال ميسي البالغ عمره 36 عاما "إنها فرصة رائعة، وسنواصل بناء هذا المشروع معا.

"الهدف هو العمل سويا لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، وأتطلع للبداية هنا في بيتي الجديد".

ومن المتوقع أن يستهل ميسي مشواره مع إنتر ميامي عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوري التي تضم أندية الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي السبت المقبل.

وقال ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي "حلمت بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم. لاعبون لديهم الطموح الذي كان لدي عندما انضممت إلى لوس أنجلوس جالاكسي لمساعدة نمو كرة القدم في الولايات المتحدة ووضع حجر الأساس لإرث في هذه الرياضة التي نعشقها.

"اليوم تحول الحلم إلى حقيقة. أنا فخور بالتعاقد مع لاعب بإمكانات ميسي كما أنا متحمس للترحيب به كصديق وشخص رائع وبعائلته في مجتمع إنتر ميامي".

وسيمنح وجود اللاعب الفائز بكأس العالم دفعة قوية لكرة القدم في أمريكا حيث تتراجع شعبيتها أمام رياضات المحترفين الأخرى في أمريكا الشمالية.

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي "نحن سعداء جدا باختيار أفضل لاعب في العالم الانضمام إلى إنتر ميامي والدوري الأمريكي، وقراره يشهد على الزخم في الدوري ورياضتنا بشكل عام في أمريكا الشمالية".

وتابع "بلا شك سيُظهر ميسي للعالم أن الدوري الأمريكي يمكن أن يكون خيارا لأفضل لاعبي كرة القدم".

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