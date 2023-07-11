فيفا يعلن جاهزية قوائم منتخبات كأس العالم 2023 للسيدات

المصدر: د ب أ

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن جاهزية قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2023 للسيدات التي تنطق يوم 20 يوليو الجاري في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة 32 منتخبا.

وذكر الفيفا في بيان إعلامي اليوم أنه قبل تسعة أيام فقط من انطلاق مونديال السيدات (أستراليا ونيوزيلندا 2023)، تم الكشف عن القوائم الكاملة للمنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة."

وأضاف الفيفا :"سيتجه إلى نصف الكرة الجنوبي ما مجموعه 736 من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم لخوض النسخة التاسعة من العرس الكروي العالمي للسيدات، وسيكون الحلم الذي يداعب مخيلة كل منهن هو رفع الكأس الغالية في ملعب أستراليا يوم الأحد 20 أغسطس المقبل."

يذكر أن منافسات كأس العالم للسيدات ستنطلق يوم الخميس 20 يوليو على ملعب إيدن بارك في مدينة أوكلاند/تاماكي ماكاوراو بمواجهة بين نيوزيلندا والنرويج، صاحبة لقب نسخة 1995 .

وتليها مباراة على ملعب أستراليا في سيدني/وانجال تجمع بين منتخب أستراليا ونظيره منتخب جمهورية أيرلندا، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى بتاريخه.

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