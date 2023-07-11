نوير يعود لتدريبات بايرن ميونخ... ونوبل في طريقه للرحيل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الفحوص الطبية التي خضع لها حارس مرماه الدولي مانويل نوير جاءت إيجابية، مع مشاركته في التدريبات اليوم عقب تعافيه من كسر في الساق تعرض له في ديسمبر الماضي.

وكان نوير /37 عاما/ من أوائل اللاعبين الذين خضعوا للكشف الطبي أمس الاثنين، على أن يخضع باقي اللاعبين للفحص في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتدرب نوير اليوم الثلاثاء رفقة مدرب حراس المرمى واخصائي العلاج الطبيعي، لكن لاتزال الصورة غير واضحة بشأن إمكانية مشاركته في المعسكر التدريبي للنادي البافاري الذي يبدأ السبت المقبل.

ورجحت تقارير صحفية بأن نوير ربما لم يسترد بعد لياقته الكافية للمشاركة في المعسكر التدريبي وأنه سيواصل التدريبات الفردية، كما لم يتضح بعد إمكانية مشاركته في المعسكر الآسيوي لفريقه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويبدأ بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزج بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر الألماني يوم 12 أغسطس المقبل، قبل أن يفتتح الفريق الفائز بلقب البوندسليجا في الأعوام الـ11 الماضية، مشواره في الدوري المحلي بعدها بستة أيام بملاقاة مضيفه فيردر بريمن.

وتردد أن الحارس الأخر ألكسندر نوبل في طريقه للرحيل عن بايرن بعد عودته للفريق عقب فترة إعارة استمرت عامين مع موناكو الفرنسي.

وانضم نوبل إلى بايرن في 2020 قادما من شالكه في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى 2025، لكن في وجود نوير، ندرت مشاركاته ليتم إعارته إلى موناكو، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء أن نوبل لن يخضع للفحوصات الطبية التي تسبق الموسم الجديد، وسط تكهنات بشأن اهتمام شتوتجارت وأندية أوروبية أخرى بضمه.



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