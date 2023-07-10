غرامة مالية ضد بايرن ميونخ بسبب سلوك جماهيره

المصدر: د ب أ

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قضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين بتغريم نادي بايرن ميونخ بطل البوندسليجا 115 آلف و600 يورو (126 آلف و810 دولارات) بسبب السلوك غير الرياضي من جانب جماهيره خلال مباراة بالدوري المحلي الموسم الماضي.

وبحسب اتحاد الكرة الألماني، يمكن استغلال ما يصل إلى 38 آلف و500 يورو للاستثمار في معايير الأمن والبنية الأساسية.

وأشعلت جماهير بايرن عددا ضخما من الألعاب النارية على الأقل خلال وبعد المباراة أمام شتوتجارت في الرابع من مارس الماضي، كما ألقت صاروخين باتجاه أرض الملعب ، ما تسبب في وقف المباراة لمدة دقيقة.



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