مونشنجلادباخ يفقد كونيه حتى مطلع أغسطس المقبل

المصدر: د ب أ

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قال جيراردو سيواني المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، إن لاعب خط الوسط مانو كونيه سيغيب عن الفريق حتى مطلع أغسطس المقبل.

وأصيب كونيه أثناء مشاركته مع المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما هذا الشهر.

وقال سيواني :" الشيء المهم إنها ليست إصابة سيئة. ينبغي أن يحتاج لما يقرب من 6 أشهر".

ويأمل مونشنجلادباخ أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الافتتاحية للدوري الألماني أمام أوجسبورج التي تقام في الجولة الأولى للدوري في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس.

(د ب أ) ي ش

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