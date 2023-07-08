باريس سان جيرمان يتعاقد مع الكوري لي كانغ-إن من مايوركا

المصدر: رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع لي كانغ-إن لاعب كوريا الجنوبية قادما من ريال مايوركا الإسباني بعقد لخمسة مواسم السبت.

وسجل لاعب الوسط البالغ عمره 22 عاما سبعة أهداف وصنع عشرة أهداف في 73 مباراة على مدار موسمين مع مايوركا.

وقال لي في بيان "انضمامي إلى باريس سان جيرمان أمر لا يُصدق فهو أحد أكبر الأندية في العالم ويضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم. لا أستطيع الانتظار لبدء هذه المغامرة الجديدة".

وأصبح لي رابع المنضمين إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد لاعب الوسط مانويل أوجارتي والمدافع ميلان شكرينيار والمهاجم ماركو أسينسيو.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي مدرب برشلونة وإسبانيا السابق خلفا لكريستوف جالتييه الذي اقيل الأسبوع الماضي.

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