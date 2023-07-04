منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس أفريقيا للشباب ويضمن المشاركة في الأولمبياد

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب المصري حامل اللقب إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما بفوزه على نظيره الغيني 1 /صفر اليوم الثلاثاء على ملعب طنجة في المربع الذهبي للبطولة التي تستضيفها المغرب.

وضمن منتخب الفراعنة التأهل إلى منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد، بينما يشارك صاحب المركز الرابع في الملحق الأفريقي الآسيوي.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز لمحمد شحاتة الذي سجل هدف الحسم من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

وألغى الحكم هدفا للفراعنة سجله حسام عبد المجيد في الدقيقة 71 بداعي التسلل.

وتوج المنتخب الجابوني بلقب النسخة الأولى من البطولة القارية في 2011 ثم حصدت نيجيريا لقب النسخة الثانية في 2015 قبل أن تفوز مصر بلقب النسخة الثالثة في 2019.

ويلتقي المنتخب المصري في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين المغرب ومالي.



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