بازيلي مدربا لنيوزيلندا حتى كأس العالم 2026

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين دارين بازيلي مدربا للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن قاد الفريق مؤقتا منذ مارس اذار الماضي.

وتولى بازيلي مسؤولية منتخب نيوزيلندا تحت 23 عاما وسيتطلع إلى قيادة الفريق خلال التصفيات للتأهل لأولمبياد باريس العام المقبل.

وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أن تعيين بازيلي جاء بعد فشل الاتحاد المحلي في التعاقد مع مرشحه المفضل جون هردمان الذي جدد التزامه مع منتخب كندا في فبراير.

وقال أندرو براجنيل رئيس اتحاد نيوزيلندا في بيان "كانت عملية تفاوض متعمقة وواثق من أن لدينا الشخص المناسب لقيادة الفريق نحو كأس العالم الجديدة.

"بينما استغرقت عملية التعيين وقتا أطول مما كان متوقعا في البداية، فقد سمحت لنا باختبار دارين في المنصب، وقد أثبت لنا جميعا أنه المرشح المناسب للوظيفة".

وتولى بازيلي المسؤولية مؤقتا بعد رحيل داني هاي بعد فشل نيوزيلندا في التأهل لكأس العالم العام الماضي في قطر.

وقاد الفريق خلال الفوز والتعادل مع الصين والهزيمة أمام السويد.

وسيقود بازيلي الفريق في تصفيات أولمبياد باريس في أغسطس، تليها مباريات نيوزيلندا في فترات التوقف في الاتحاد الدولي (الفيفا) في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال بازيلي "لقد دربت العديد من اللاعبين في هذه المجموعة لفترة طويلة، لذلك ستكون أفضلية حقيقية مواصلة الرحلة معهم لتطوير كرة القدم في نيوزيلندا وترك تاريخ للجيل القادم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز