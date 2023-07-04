يونيون برلين بصدد ضم لاعب خط الوسط الأمريكي آرونسون

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن لاعب خط الوسط الأمريكي برندن آرونسون بصدد اللحاق بشقيقه باكستن في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عبر الانضمام إلى يونيون برلين بعقد إعارة من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن مصادر كشفت لها أن يونيون برلين بدأ في إتمام إجراءات الصفقة، وذلك قبل الموسم الذي يشهد مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالبوندسليجا.

وكان من المتوقع رحيل آرونسون /22 عاما/، الذي شارك في 29 مباراة دولية، عن ليدز يونايتد بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية، وقد حظي باهتمام أندية أخرى في إنجلترا وألمانيا، وفقا للتقرير.

وكان باكستن آرونسون قد انتقل للعب في البوندسليجا في يناير الماضي عبر الانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت، وصيف بطل كأس ألمانيا.



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