الإيرلندي ناثان كوليز ينضمّ لبرينتفورد في صفقة قياسية

المصدر: رويترز

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أعلن برنتفورد اليوم الثلاثاء ضم مدافع أيرلندا نيثن كولينز من ولفرهامبتون واندرارز لمدة ست سنوات في صفقة قياسية للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكشف برنتفورد عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه اتفق على دفع 23 مليون جنيه استرليني (29.25 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عاما، وكان الرقم القياسي السابق للنادي حين ضم المهاجم كيفن شاده مقابل 21 مليون جنيه استرليني.

وقال توماس فرانك مدرب برنتفورد "يمتلك (كولينز) العديد من القدرات التي نقدرها كثيرا، إنه مدافع ثابت وهادئ، ضرباته الرأسية في منطقتي الجزاء هائلة، سواء في اللعب المفتوح أو بالضربات الثابتة وهذا أمر ضخم في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأنهى برنتفورد الموسم الماضي في المركز التاسع وغاب عن المنافسات الأوروبية بفارق نقطتين فقط.

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