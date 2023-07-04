توتنهام يتفاوض لضم لاعب قلب الدفاع ميكي فان دي فان

المصدر: د ب أ

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بدأ نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم محادثات مع فولفسبورج الألماني لضم لاعب قلب الدفاع ميكي فان دي فان.

ويسعى توتنهام لتعزيز مركز قلب الدفاع، وكان فان دي فان، لاعب المنتخب الهولندي للشباب تحت 21 عاما، من أبرز أهداف النادي الإنجليزي.

وبدأت المحادثات بين توتنهام وفولفسبورج حول الصفقة التي قد تبلغ قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار)، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد، حسب ما علمته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وفي ظل عدم وجود مدير للكرة بنادي توتنهام، يتولى مسؤول اكتشاف المواهب ليوناردو جابانيني ورئيس النادي دانييل ليفي، الدور الأبرز فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، والتي ينشط فيها النادي بشكل كبير منذ تعيين انجي بوستيكوجلو مديرا فنيا للفريق في السادس من يونيو الماضي.

وجرى تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة الخاص باللاعب ديان كولوسيفسكي، كما أبرم توتنهام تعاقده مع حارس المرمى جولييلمو فيكاريو وجيمس ماديسون.

وينتظر أن يصبح المهاجم مانور سولومون رابع صفقات توتنهام هذا الصيف، حيث يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر، بعد أن استخدم حقه في فسخ العقد مع شاختار دونيتسك الأوكراني، وفقا لقواعد الفيفا، وذلك في ظل الحرب في أوكرانيا.

وفي حال التوصل إلى اتفاق مع فولفسبورج، سيكون فان دي فان خامس صفقة لتوتنهام منذ تعيين المدير الفني بوستيكوجلو.

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