لايبزيج يؤكد رغبة جفارديول في الانضمام لمانشستر سيتي

المصدر: رويترز

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أكد ماكس إبيرل المدير الرياضي في رازن بال شبورت لايبزيج اليوم الاثنين أن المدافع يوسكو جفارديول أبلغ النادي الألماني رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا.

وقال إبيرل إن المحادثات جارية مع سيتي، الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة الشهر الماضي، بخصوص إمكانية انتقال المدافع الكرواتي البالغ عمره 21 عاما.

ونقلت صحيفة لايبزيجر فولكستسايتونج عن إبيرل قوله "تقدم يوسكو ومستشاروه برغبة اللاعب في الانتقال إلى مانشستر سيتي".

وأضاف "نحن في محادثات مع مانشستر. لا يوجد شيء أكثر من ذلك يمكن قوله في الوقت الحالي".

ورحل أكثر من لاعب مهم من لايبزيج بطل كأس ألمانيا وكانت أحدث صفقة انتقال عندما انضم لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول أمس الأحد.

وانتقل المدافع كونراد لايمر إلى بايرن ميونيخ بينما انضم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو إلى تشيلسي.

وقال إبيرل "أتفهم إحباط وقلق المشجعين. لا يوجد فريق أو مدرب في العالم يرغب في فقدان لاعبين بهذه الكفاءة".

وأضاف "لكن نحن كنا مستعدين لذلك، وأستطيع أن أعد أننا سنملك مرة أخرى تشكيلة جيدة وقوية".

وتعاقد لايبزيج، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وسيشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مع لاعب الوسط المهاجم كريستوف باومجارتنر واللاعب السلوفيني بنيامين سيسكو البالغ عمره 20 عاما ضمن لاعبين آخرين.

وقال إبيرل "لقد نجحنا بالفعل في ضم بعض اللاعبين، وسنضم المزيد من اللاعبين الرائعين".



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