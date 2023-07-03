برايتون يعلن تعاقده مع بارت فيربروجن

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأثنين، تعاقده مع حارس مرمى المنتخب الهولندي تحت 21 عاما بارت فيربروجن من فريق أندرلخت البلجيكي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فيربروجن /20 عاما/ وقع على عقد مدته خمسة أعوام مع برايتون.

واختير فيربروجن كأفضل لاعب في أندرلخت في الموسم الماضي، رغم أنه شارك مع الفريق الأول في ديسمبر.

وساعد فيربروجن الفريق في التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الهولندي تحت 21 عاما الشهر الماضي. كما استدعاه المنتخب الأول في مارس الماضي.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون :" سعيد للغاية للتعاقد مع بارت. اعتاد لعب نوعية كرة القدم تشبهنا. ولن تكون لديه أي مشكلة في الإندماج مع مجموعتنا".



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