بعد حالة طرد .. حكم يغادر الملعب ويرفض استكمال المباراة

المصدر: رويترز

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شهدت مباراة ودية بين سلافيا براغ التشيكي وراكوف شيستوكوفا حالة من الفوضى أمس الأحد عندما غادر الحكم الملعب بعد طرد لاعب لكن المباراة استؤنفت تحت إدارة أحد مسؤولي الفريق البولندي.

وأوقف الحكم النمساوي لينو هايدك المباراة بعد عشر دقائق وبعد مناقشة محتدمة مع يانيس بابنيكولاو لاعب وسط الفريق البولندي أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب اليوناني الدولي (24 عاما).

ورغم الطرد، أراد الفريقان استكمال المباراة بفريقين مكتملي الصفوف، وهو ما رفضه الحكم.

وقال ياكوب سبلافيتش مدير الاتصال الاستراتيجي في سلافيا عبر تويتر "بحسب ما قاله، فإن صحته كانت في خطر".

وأضاف "بعد جهود من المنظمين وممثلين عن كلا الفريقين لاستئناف المباراة بنفس التشكيلة، غادر الحكم ومساعدوه ورفضوا العودة للملعب أو حتى التواصل بأي صورة".

واستؤنفت المباراة بعد عشر دقائق عندما تولى كاميل فاسكوفسكي المدير العام لراكوف مسؤولية إدارة المباراة.

وساعد لاعبان بديلان فاسكوفسكي، الحاصل على رخصة للتحكيم في مسابقات الدوري الأدنى.

وأضاف سبلافيتش "حكم خط منا وآخر من راكوف".

واستؤنفت المباراة بمشاركة بابنيكولاو المطرود.

وتغلب سلافيا، وصيف بطل الدوري التشيكي الموسم الماضي، على الفريق المتوج بطلا للدوري البولندي للمرة الأولى بنتيجة 2-1.

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