النمساوي هوتر يتولى تدريب موناكو الفرنسي

المصدر: د ب أ

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ذكرت عدة تقارير إعلامية فرنسية أن المدرب النمساوي آدي هوتر من المقرر أن يتولى تدريب فريق موناكو الفرنسي.

ومن بين هذه التقارير، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت متأخر من أمس السبت أن هوتر سيتم تقديمه خلال 48 ساعة، بعد الاتفاق على التفاصيل الأخيرة. ويبدأ موناكو استعداداته للموسم الجديد غدا الاثنين بإجراء التشخيصات.

وانفصل موناكو عن المدرب البلجيكي فيليب كليمنت بعدما فشل في التأهل للعب بالبطولات الأوروبية في الموسم الماضي.

وفاز هوتر بلقب الدوري النمساوي مع فريق سالزبورج ولقب الدوري السويسري مع فريق يانج بويز قبل أن ينتقل لألمانيا لتدريب آينتراخت فرانكفورت لمدة 3 أعوام، حيث وصل معه للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.

بعدها انتقل هوتر إلى بوروسيا مونشنجلادباخ حيث قضى موسما واحدا فقط حتى 2022.



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