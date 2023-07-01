أستون فيلا يضم تيليمانس لاعب ليستر في انتقال مجاني

المصدر: رويترز

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أعلن أستون فيلا المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضم يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي في انتقال مجاني اليوم السبت.

وقال أستون فيلا إن البلجيكي تيليمانس أصبح لاعبا في صفوفه بدءا من اليوم السبت بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

وكان تيليمانس (26 عاما) قد قضى أربع سنوات ونصف السنة في ليستر بعدما سبق له أيضا اللعب في موناكو وأندرلخت.

وقال تيليمانس "هذا فريق كبير وأنا متحمس حقا... الآن أنا لاعب في أستون فيلا وأتطلع إلى ذلك ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ مشواري".

ويحمل تيليمانس لاعب الوسط خبرة أوروبية وشارك في 66 مباراة بصفة عامة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، بينما يعود فيلا للمشاركة القارية لأول مرة منذ 2010.

وسيشارك فيلا في دوري المؤتمر الموسم المقبل بعدما قاده المدرب أوناي إيمري لتحقيق انتفاضة مذهلة في النتائج وإنهاء الدوري الممتاز في المركز السابع بعدما كان مهددا بالهبوط.

وقال تيليمانس "اللعب في أوروبا إنجاز كبير، وطريقة قيادة المدرب الفريق بالعودة إلى أوروبا كانت رائعة".



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