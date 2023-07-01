لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي تصادق على تعديل نظام ملحق التصفيات

المصدر: د ب أ

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صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم السبت في كوالالمبور ، على تعديل نظام ملحق التصفيات الآسيوية.

جاء ذلك في أعقاب قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر بتاريخ 14مارس 2023، القاضي بتقسيم الأيام الأربعة للمباريات الدولية في شهري سبتمبر و أكتوبر 2025 ضمن الروزنامة الدولية للمباريات، لتكون موزعة على فترتين دوليتين بكل شهر.

وتقرر في ملحق التصفيات الآسيوية الذي يتضمن المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من التصفيات الآسيوية (المجموع 6 منتخبات)، أن يتم تقسيم هذه المنتخبات على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس في جولة واحدة تقام بنظام التجمع.

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة من الملحق إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة بمباراتي ذهاب وإياب من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي.

ووفقا للموقع الإلكتروني للاتحاد القاري، فقد اعتمدت اللجنة على مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بمسابقات المنتخبات الوطنية ومسابقات الأندية، وذلك ضمن الإصلاحات الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها اعتباراً من موسم 2024-2025.

وعُقِد الاجتماع برئاسة الدكتور تران كووك نوان، في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك على هامش نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، والذي يجمع بين كوريا الجنوبية واليابان.

وتباحثت اللجنة في موضوع مشاركة اتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم في النسخة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وتم الأخذ بعين الاعتبار أن اتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم حاصل على العضوية العادية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكنه لم يحصل على العضوية العادية في الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، وهو بالتالي مؤهل للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، ولكن ليس مؤهلاً للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

وبالتالي فقد تم الاتفاق على إمكانية مشاركة اتحاد جزر شمال ماريانا في ملحق تصفيات كأس آسيا، حيث سينضم إلى المنتخبات الخاسرة من الدور الأول في التصفيات المشتركة، وذلك للمنافسة على التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد الأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات الصادرة من فيفا ، حول الفترة الزمنية المخصصة للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، فقد اتفقت اللجنة على تعديل روزنامة التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 والملحق الآسيوي (الجولتين الثالثة والرابعة).

وبناء على ذلك، فإن فترة المباريات الدولية الخاصة بشهر سبتمبر 2025 ستكون مخصصة للمباريات الدولية الودية، على أن تقام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 والملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم في فترتي المباريات الدولية في أكتوبر و نوفمبر 2025 على التوالي.



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