توني كروس: أشعر بالرضا القضاء موسم آخر في ريال مدريد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال توني كروس، لاعب وسط المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه مازال يشعر بالرضا الكافي لقضاء موسم آخر مع فريق ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أنه مازال قادرا على العطاء.

وقال كروس /33 عاما/ لشبكة "أر.تي.إل" إنه كان على دراية بوجود " بعض النماذج السلبية التي لم يكن من الممكن تجنبها " ولكن "لا أريد أن يحدث هذا لي" مشيرا إلى أنه يهدف للاعتزال وهو "في مستوى جيد للغاية".

وجدد كروس، الفائز ببطولة كأس العالم 2014، مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي حيث سيكون هذا هو الموسم العاشر له.

وقال إنه يشعر بأن "هذا الموسم كان جيدا مثل ما سبقوه"، وأضاف :" لماذا لا يكون الموسم المقبل جيدا. وفوق كل هذا مازلت استمتع به".

وفاز كروس بأربعة القاب بدوري أبطال أوروبا، وخمس ألقاب لكأس العالم للاندية، وثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب وحيد في كأس إسبانيا، عقب انضمامه من بايرن ميونخ في عام 2014، حيث توج مع الفريق الألماني بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة لثلاثة ألقاب للدوري والكأس.

وقال كروس إن زوجته لم تتدخل في قراراته مضيفا :" قالت لي افعل ما تريده، وقمت بذلك".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز