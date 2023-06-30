بوتياس تتصدر قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال السيدات

المصدر: د ب أ

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تصدرت أليكسيا بوتياس، أفضل لاعبة في العالم، قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات المكونة من 23 لاعبة، والتي ستشارك في كأس العالم التي تُقام بأستراليا ونيوزيلندا.

وغابت بوتياس، لاعبة وسط برشلونة، عن بطولة أمم أوروبا التي أقيمت العام الماضي بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وضمت القائمة أيضا أيتانا بونماتي، وماريونا كالدينيتي وأونا باتي، التي كانت طلبت عدم استدعائهن في العام الماضي ضمن 15 لاعبة فيما يتعلق بحوادث غير محددة هددت سلامتهن العقلية والبدنية.

وتحدث الاتحاد الإسباني عن الاستقالات، التي اعترضت عليها اللاعبات، وتمسكهن بالمدرب خورخي فيلدا، وذكر أن اللاعبات يمكنهن العودة إذا اعتذرن .

ويبدو أن بونماتي، كالدينتي، وباتي غيروا رأيهن ، بينما لم تتواجد مابي ليون، وباتري جويخارو وساندرا بانوس، لاعبات برشلونة، في قائمة المنتخب.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس حيث سيلعب المنتخب الإسباني مع منتخبات كوستاريكا وزامبيا واليابان، بطل العالم السابق، في دور المجموعات.

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