ًأوستن الأمريكي يعين بوريل "مساعد جوارديولا" مديراً رياضيا

المصدر: رويترز

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أعلن نادي أوستن المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع الإسباني رودولفو بوريل، مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مديرا رياضيا.

وقال النادي على موقعه الالكتروني إن بوريل (52 عاما) سيشرف على الجوانب الرياضية للفريقين الأول والثاني وكذلك أكاديمية النادي بموجب عقد يمتد عدة سنوات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأبلغ بوريل موقع النادي "أنا متحمس للانضمام إلى أوستن. إنه ناد ذو طموح في مدينة نابضة بالحياة ويحظى بدعم رائع من الجمهور وملكية رائعة".

وأضاف "أتطلع للعمل عن كثب مع الجهاز الفني واللاعبين لمساعدة تلك المنظمة على الفوز بالألقاب وتعزيز مكانتها كفريق نخبة دائما في الدوري الأمريكي".

وبعد أن أمضى حقبة في ليفربول، انضم بوريل، الذي عمل مدربا للشبان في أكاديمية برشلونة بين عامي 1995 و2009، إلى مانشستر سيتي في 2014 كمدير عام قبل أن يصبح مدربا مساعدا في 2016 تحت إمرة جوارديولا.

ومنذ ذلك الحين، حقق سيتي 14 لقبا قبل أن يترك منصبه بنهاية الموسم المنصرم والذي شهد فوز سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق هذه الثلاثية.

وكان ميكل أرتيتا مساعدا لجوارديولا في سيتي قبل تولى تدريب أرسنال وكذلك إنزو ماريسكا الذي أصبح مؤخرا مدربا لليستر سيتي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح إنتر ميامي الأمريكي في ضم أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي وزميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس هذا الصيف.

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