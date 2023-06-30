مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات غير قلقة من ضيق الوقت قبل انطلاق المونديال

المصدر: د ب أ

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قالت سارينا ويجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، إنها تفضل أن يحظى فريقها بالمزيد من الوقت استعدادا لكأس العالم، لكنها أكدت أنها غير قلقة بشأن ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المنتخب الإنجليزي بدأ معسكره التدريبي في "سانت جورج بارك" في 19 يونيو الجاري، وسيواجه منتخب البرتغال وديا غدا السبت في ميلتون كينيز استعدادا للمونديال.

وسيسافر بطل أمم أوروبا إلى البطولة في أستراليا ونيوزيلندا بعد أربعة أيام من المباراة، وسيلعب مباراة ودية بدون حضور جماهيري أمام كندا يوم 14يوليو المقبل، وستكون تلك المباراة التحضيرية الوحيدة له قبل خوض أولى مبارياته في المجموعة الرابعة بالبطولة أمام هايتي في بريزبان يوم 22 من الشهر ذاته.

وقالت ويجمان بسؤالها عن مخاوفها من عدم حصول اللاعبات على الوقت الكافي للتدريب استعدادا لكأس العالم من خلال مباراتين وديتين: "لا كنا نعلم قبل بدء الاستعدادات أن الحال سيكون كذلك".

وأضافت: "أنت تخطط للأشياء وهذا هو أفضل تحضير يمكننا أن نحظى به، بالإضافة لمعرفتنا الواسعة وأراء اللاعبين".

وتابعت ويجمان: "لذلك نعم، بالطبع أنت تريد لعب المزيد من المباريات، لكنك أيضا تريد أن يكون جدول مبارياتك بالشكل الصحيح، وهذه هي الجدولة الصحيحة، وهذا يعني أن لدينا مباراتين قبل اللعب في كأس العالم، بالإضافة إلى السفر للجانب الأخر من العالم وهو أمر يستغرق وقتا، يومين وكذلك بعض التأقلم للتغلب على متاعب الرحلات الطويلة".

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