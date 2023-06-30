إلزام كارديف سيتي بدفع آخر دفعتين من صفقة انتقال الراحل سالا

المصدر: رويترز

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أعلن كارديف سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ألزمه بسداد الدفعتين الثانية والثالثة من قيمة انتقال إيميليانو سالا إلى نانت الفرنسي.

وسقطت طائرة تقل سالا في القنال الإنجليزي بينما كان في طريقه للانضمام إلى كارديف مقابل 17 مليون يورو (18.55 مليون دولار) من نانت الفرنسي في 2019، ما أدى إلى مقتله هو والطيار.

وطلب (الفيفا) من كارديف دفع القسط الأول من رسوم الانتقال المتفق عليها قبل وفاة سالا، والتي بلغت ستة ملايين يورو والآن يريد النادي تأجيل الدفعتين في ظل تحقيق يخضع له النادي الفرنسي.

وقال كارديف في بيان "بالأمس ألقت الشرطة القبض على فرانك كيتا الرئيس التنفيذي لنانت وكذلك (وكيلي اللاعبين) بكاري سانوجو وجواكيم باتيكا بأمر من الإدعاء الفرنسي المختص في الجريمة المنظمة والجرائم المالية".

وأضاف "في ظل هذه الظروف، يعتبر النادي أن تأجيل مطالبات سداد (الدفعتين الثانية والثالثة) لحين انتهاء تحقيقات الشرطة الفرنسية والدعوى التي أقامها النادي ضد نانت في المحاكم الفرنسية سيكون أكثر إنصافا".

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