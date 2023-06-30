برشم حارس قطر بعد التعادل مع هندوراس: ما زلنا نتطور

المصدر: رويترز

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قال مشعل برشم حارس مرمى قطر إن التشكيلة الجديدة للمنتخب ما زالت تتطور بعد التعادل 1-1 مع هندوراس في المجموعة الثانية بالكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي أمس الخميس.

وبدت قطر في طريقها لتعويض الهزيمة 2-1 أمام هايتي في مباراتها الأولى عندما تقدمت بعد سبع دقائق فقط بهدف تميم منصور مهاجم الريان البالغ عمره 20 عاما وهو نجل منصور مفتاح الهداف التاريخي للمنتخب بالتساوي مع المعز علي.

لكن شباك بطلة آسيا اهتزت بواسطة ألبرت إليس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتكتفي بالتعادل.

وتأهلت المكسيك إلى دور الثمانية بعد فوزها 3-1 على هايتي لترفع رصيدها إلى ست نقاط متقدمة بثلاث نقاط على صاحبة المركز الثاني.

ولدى قطر نقطة واحدة مثل هندوراس التي كانت خسرت 4-صفر أمام المكسيك في أول مباراة.

وأبلغ برشم موقع الكأس الذهبية في مقابلة بعد المباراة "اهتزت شباكنا في الدقيقة الأخيرة وكنا نأمل في تحقيق الفوز لكن للأسف لم نستطع ذلك.

"لدينا تشكيلة جديدة ومدرب جديد وما زلنا في مرحلة التطور".

ويسعى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب قطر إلى بناء فريق جديد بعد الخروج من كأس العالم التي استضافتها البلاد نهاية العام الماضي.

ومنذ توليه تدريب المنتخب في فبراير شباط الماضي اتجه كيروش إلى تقليل معدل أعمار اللاعبين من أجل إعداد الفريق للدفاع عن لقب كأس آسيا عندما يستضيف النهائيات مطلع العام المقبل.

ويعد عبد الله المعرفي لاعب العربي هو الأكبر سنا بعمر 31 عاما بينما يبلغ متوسط أعمار بقية اللاعبين أقل من 25 عاما.

وتختتم قطر مبارياتها أمام المكسيك يوم الأحد فيما تلعب هايتي ضد هندوراس.

وتأمل قطر في تحقيق الفوز على المكسيك للحفاظ على آمالها في بلوغ دور الثمانية بعد خروجها من الدور قبل النهائي في مشاركتها الأولى في البطولة في 2021.

وقال برشم "المكسيك منتخب قوي وشاهدناه في المباراة الأخيرة، لكننا سنحاول الفوز".



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